Kuntz'la birlikte Altıntop da gidiyor. İşte yerlerine gelecek 2 isim. Şaşırtan iddia

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığı ileri sürülmüş, yerine de en güçlü adayın İtalyan teknik adam Montella'nın olduğu iddia edilmişti.

Bu haberin çıkmasından sonra bir gün sessizliğini koruyan Türkiye Futbol Federasyonu, ardından bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

TFF'de bu gelişmeler yaşanırken, Alman basınından şaşkınlık yaratan bir iddia geldi.

Alman gazetesi Bild, TFF'de Milli Takımlar Sorumlusu olan Hamit Altıntop'un yerine yeni sezon öncesi futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in geleceğini yazdı.

Haberde teknik direktör Kuntz'un yerine de Alman Milli Takımı'nın eski hocası Joachim Löw'ün geçeceği, taraflar arasında bir görüşme yapıldığı ifade edildi.

Löw, Alman Milli Takımı'nda görev yaparken, Mesut Özil de forma giymişti. Mesut Özil, Alman Milli Takımı formasını 92 maçta giyerken, 23 de gol attı.