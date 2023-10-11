Kuntz'un sıradaki durağı belli oldu. Eski öğrencilerinin yanına gidiyor

Enrico MaaBen ile yollarını ayıran Augsburg takımın başına Stefan Kuntz'u getirmeyi planlıyor.

Kuntz'un sıradaki durağı belli oldu. Eski öğrencilerinin yanına gidiyor

A Milli Takım’ın yaşadığı Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyeti sonrası görevine son verilen teknik direktör Stefan Kuntz’un sıradaki durağı belli oldu.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Enrico MaaBen ile yollarını ayıran Bundesliga ekibi Augsburg Stefan Kuntz ile anlaşmak üzere.

Stefan Kuntz’un Almanya U21 takımında Augsburglu oyuncular Finn Dahmen (25), Niklas Dorsch (25) ve Arne Maier (24) ile çalıştığını hatırlatan gazete Kuntz’un teknik direktörler listesindeki ilk aday olduğunu belirtti.

Bundesliga'da 7. hafta geride kalırken aldığı 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Augsburg 15. sırada yer alıyor.

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