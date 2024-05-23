Kupa finalinde neler oldu neler. Trabzon yıkıldı Beşiktaş havalara uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Kupa finalinde neler oldu neler. Trabzon yıkıldı Beşiktaş havalara uçtu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor'un kapışması nefes kesiyor. Trabzonspor 89'da golü buldu skora denge geldi: 2-2.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda muhteşem bir kupa finali yaşanıyor.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada goller peş peşe geldi. Trabzonspor; 14. dakikada Onuachu'nun süper golüyle öne geçmişti. Beşiktaş ilk yarının son anlarında penaltı kazandı, topun başına geçen Rachid Ghezzal skora denge getirdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar; 54. dakikada Salih Uçan'ın sayısıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Trabzonspor bastırdıkça bastırdı, aradığı golü 89'da buldu. Kullanılan kornerde Mert'ten seken topu Pepe tamamladı, skora eşitlik geldi: 2-2.
Ancak Beşiktaş pes etmedi. Maç tam uzatmalara gidecek derken Musrati sahneye çıktı, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi: 3-2.

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