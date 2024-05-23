Kupa finalinde neler oldu neler. Trabzon yıkıldı Beşiktaş havalara uçtu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda muhteşem bir kupa finali yaşanıyor.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada goller peş peşe geldi. Trabzonspor; 14. dakikada Onuachu'nun süper golüyle öne geçmişti. Beşiktaş ilk yarının son anlarında penaltı kazandı, topun başına geçen Rachid Ghezzal skora denge getirdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar; 54. dakikada Salih Uçan'ın sayısıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Trabzonspor bastırdıkça bastırdı, aradığı golü 89'da buldu. Kullanılan kornerde Mert'ten seken topu Pepe tamamladı, skora eşitlik geldi: 2-2.

Ancak Beşiktaş pes etmedi. Maç tam uzatmalara gidecek derken Musrati sahneye çıktı, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi: 3-2.