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Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı

Lionel Messi'nin, Instagram tarihinin en çok beğeniyi alan fotoğrafındaki Dünya Kupası sahte çıktı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:58
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Kupa skandalı. Sahte olduğunu kimse anlamadı

Messi'nin kaldırdığı kupa sahte çıktı
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Lionel Messi'nin Dünya Kupası'yla çektirdiği fotoğraf, Instagram tarihinin en çok beğeni alan resmi oldu. Ancak o fotoğraftaki Dünya Kupası'nın sahte olduğu ortaya çıktı. 

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin 36 yıl sonra kazanırken; turnuvanın yıldızı Lionel Messi olmuştu. Kariyerindeki tek eksik kupayı kaldıran Messi'ye bu nedenden dolayı ilgi büyüktü. Tüm flaşlar saha içinde futbol efsanesine dönerken; Lionel Messi, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Ancak Messi, kaldırdığı kupanın fake olduğunu anlayamadı. Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi.

Arjantinli bir çiftin kutlamalar sırasında bir kupa getirdiği ve oyuncuların imzalaması için bunu sahaya gönderdiği, Messi'nin de o kupayı kaldırdığı bildirildi.

Çocuklarıyla birlikte maçta bulunan Paula ve Manuel adlı bir çift, kupanın kendi kupalarının kopyası olduğunu iddia etti. Arjantin gazetesi Clarin'e konuşan Paula, "Kupa öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı.

Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler.

Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler. Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik. Lautaro Martinez getirdi ve imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık.

Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı" açıklamasını yaptı.

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