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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 24 Ocak'ta çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:47
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Kupada çeyrek ve yarı final kuraları 24 Ocak'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar 24 Ocak'ta çekilecek
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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