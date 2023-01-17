Sivasspor çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivassspor ile TECO Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.
GOL PERDESİNİ HAKAN AÇTI
Mücadelenin 38. dakikasında Charsis'in ortasında Hakan Arslan arka direkte topa yükselerek topu ağlara gönderdi ve Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti.
HAKAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
74. dakikada Gradel'in ortasında Hakan Arslan, kafa vuruşu kaleciden sekse de topu tamamlayıp ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı.
SKORU N'JİE TAYİN ETTİ
84. dakikada Ulverstad'ın pasında hareketlenen N'Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rahat şekilde çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.
Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte adını Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasına yazdırdı.
Sivasspor, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.
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