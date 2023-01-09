Kuponu tutmayınca temizlik görevlisine tokat attı. Yeni bir 'Oğlum bak git' olayına kıl payı kaldı

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İddiaya göre, oynadığı at yarışı kuponu tutmayan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak o sırada hipodromda temizlik yapan görevli İrfan G.'nin üzerine yürüdü ve tokat attı. Temizlik görevlisi İrfan G., yaşanan olay sonrasında karakola giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Görüntülerde, temizlik işçisinin üzerine giden şahsın, küfür ettiği de duyuldu.

Sataşmaların ardından bir anda tokat atan şahıs, hipodromda bulunan diğer insanlar da tepki gösterdi.

Tribünlerde bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, sosyal medyada gündem olurken, tokat atan şahsa tepkiler geldi.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İHA’nın haberine göre; Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği’ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise, “Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde” dedi.

“YANINA KAR KALMAYACAK HESABINI ÖDEYECEK”

İrfan G.’nin çalıştığı temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, “Gerçekten şok oldum. İrfan bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İrfan’a olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek” dedi.