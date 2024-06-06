Kur Korumalı Mevduatta üç ayın en sert düşüşü

Kur Korumalı Mevduatta sert düşüş...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun BDDK haftalık bülteni yayınladı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Mayıs itibarıyla 120 milyar 287 milyon lira arttı.

KKM'DE SERT DÜŞÜŞ

KKM bakiyeside ise geçen hafta yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Böylece Kur Korumalı Mevduat 36 milyar 826 milyon liralık azalışla 2 trilyon 124 milyar 637 milyon liraya geriledi. Bu düşüş son üç ayın en hızlısıydı.

KREDİ HACMİ

BDDK verilerine göre geçen hafta toplam kredi hacmi yükseliş gösterdi. 13 trilyon 398 milyar 339 milyon lira olan kredi hacmi 13 trilyon 518 milyar 626 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat hacminde ise düşüş kaydedildi. Mevduat hacmi bankalar arası dahil geçen hafta 202 milyar 216 milyon lira azaldı ve 15 trilyon 923 milyar 183 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 700 MİLYARA YAKLAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Mayıs itibarıyla 20 milyar 512 milyon lira yükseliş gösterdi. Böylece tuketici kredileri 1 trilyon 686 milyar 659 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin tutarının 446 milyar 992 milyon lirası konut, 92 milyar 2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 147 milyar 664 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştuğu kayıtlara geçti.

Taksitli krediler 1 Trilyon 661 milyar 921 milyon liraya oluşurken, bankaların bireysel kredi kartı alacakları bu dönemde yüzde 3,2'lik artış gösterdi.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 20 milyar 966 milyon lira artarak 1 trilyon 661 milyar 921 milyon liraya yükseldi. Kredi kartı alacakları 1 Trilyon 454 milyar 692 milyon lira oldu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 628 milyon lira yükselişle 211 milyar 43 milyon liraya çıktı.