Kuraklığın en acı fotoğrafı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuraklığın en acı fotoğrafı

Edirne'nin Meriç ilçesinde aşırı kurak geçen süreç ve yanlış su kullanımı sonucu su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle Meriç barajındaki balıkların tamamı öldü.

İrem Ergin - Edirne / Yeniçağ

İlçede uzun süredir etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ile yanlış su kullanımı nedeniyle göletteki su minimum seviyeye düştü.

Yüzde 99'u kuruyan barajda susuz ve oksijensiz kalan balıklar telef olarak kıyıya vurdu.

İlçede çiftçilik yapan vatandaşlar “Kış çok kurak geçti Nisan ayından beri yağış yok. Kıştan çıktığımızda göletteki doluluk oranı yüzde 35-40 civarındaydı. Gerek aşırı sıcaklar gerekse de bilinçsiz su kullanımı sonucu barajımız kururdu. Su olmayınca hayat olmuyor. Meteorolojik şartlar böyle devam ederse baraj şeddemiz de çatlamalar olacağından korkuyoruz’’ şeklinde konuştu.

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