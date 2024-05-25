Kuraklık çiftçiyi vurdu. Destekler artırılmalı

Gürer, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, kırmızı mercimek ve şeker pancarı gibi ürünlerin üretiminde düşüş tahmininin ithalatı artıracağını belirtirken “2023 yılı buğday üretimi 22 milyon ton iken, 2024 yılında 1 milyon ton azalarak 21 milyon ton olacağı; arpa üretiminin 9.2 milyon ton iken, 2024 yılında 800 bin ton azalarak 8.4 milyon ton; çavdar üretiminin 305 bin ton iken, 2024 yılında 35 bin ton azalarak 270 bin ton; yulaf üretiminin 410 bin ton iken, 2024 yılında 10 bin ton azalarak 400 bin ton; kırmızı mercimek üretiminin 424 bin ton iken, 2024 yılında 14 bin ton azalarak 410 bin ton; şeker pancarı üretiminin 23.5 milyon ton iken, 2024 yılında 500 bin ton azalarak 23 milyon ton olacağı tahmin ediliyor” dedi.

“ÇİFTÇİYE DESTEKLER ARTIRILMALI”

Gürer ayrıca, “Yağışların normalin altında gerçekleşmesi, ileriki aşamalarda da ülkemizde bu yönde oluşacak sorunların varlığını gösteriyor. Çünkü Türkiye su fakiri. Önlemlerin alınması ve bu konuda tedbirlerin geliştirilmesi önemli. Şeker pancarında da bu yıl 500 bin tonluk bir düşüş bekleniyor. Sözleşmeli tarım olan şeker pancarında hâlâ avans tutarı açıklanmadı. Her yıl ocak ayında çiftçi için ekim yapmadan avans açıklanıyordu. Bu yıl açıklanmadı. Buğdayda da şu anda taban fiyatı belli olmadı. Bunun yanı sıra, açığa ürün dediğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi ve tüccar da fiyatı belli olmayan ürünü alıp taahhütname vererek, daha sonra ürün parası vermek koşuluyla çiftçiden ürününü alıyor. Çiftçinin yaşadığı sorunların, bir yerde kuraklığın etkisiyle artmasından dolayı destekler artırılmalı, ürün kayıplarını telafi edecek önlemler alınmalı ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizleri silinerek onlara destek verilmesinin yolu açılmalıdır” ifadelerini kullandı.