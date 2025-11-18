Tatlı ve tuzlu suyu nedeniyle ilginç bir ekolojik su kaynağı olan Sultan Sazlığı Milli Parkı içindeki kamışlar, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Saz kesimi yapan bölge halkı, bu yıl kuraklık nedeniyle kamış hasadına erken başladı.

Geleneksel yöntemlerle hasat edildikten sonra işlenerek hasır haline getirilen kamışlar aynı zamanda güneşlik, kulübe, hasır dekorasyonu, plaj şemsiyesi, ters tavan, duvar kaplama ve bahçe çiti olarak kullanılabiliyor. Oraklarla biçilen ve deste haline getirilerek bağlanan kamışlar, traktörlerle Ovaçitflik Mahallesi'ndeki toplama alanlarına götürülüyor. Burada kök ve uç kısımları kesilerek düzlenen kamışlar, büyük balyalar haline getiriliyor. Kamyonlara yüklenen kamış balyaları, Hollanda, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

'SAZLIK BİÇİLMEDİĞİ ZAMAN ÇÖKÜNTÜ OLUŞUYOR'

Bölgede kamış hasadı yapan işçilerden 2 çocuk babası Mustafa Kürkçü (46), "Buralarda yangın şeritleri oluşturuyoruz. Bunları orakla temizliyoruz. Yangın şeritleri oluştururken traktör kullanılıyor, temizlik işi tamamen beden gücüyle, orakla yapılıyor. Temizlik yapmamızın amacı, yangınları önlemek. Çünkü sazlık belirli bir süre biçilmediği zaman çöküntü oluşuyor. Kuluçka hayvanlar, buradaki canlılar, kuluçkalarını kaybediyor. Kuluçkalamak için başka, farklı yerlere gitmek zorunda kalıyor ve yangın riski oluşturuyor ve bu da bölgeyi, doğamızı çok büyük şekilde tehdit ediyor. Şu an kuraklıktan dolayı özellikle bu sazın bir an önce temizlenmesi gerekiyor ki yangının önüne geçebilelim" diye konuştu.

'GÜNLÜK ORTALAMA 500-600 BAĞ KADAR KAMIŞ HASAT TEMİZLENİYOR'

Kürkçü, "Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya gidiyor. Oralarda çatı malzemesi, yalıtımı amacıyla kullanılıyor. Saza, kamışa talep yoğun. Talebe yetişilmiyor; çünkü iş gücü yok. 20-30 sene öncesinde buralarda yüzlerce kişi oluyordu. Şu an eskisi kadar insan gücü yok. Yangın şeritleri oluşturulan yerlerde, oraklarla beden gücüyle temizlik yapıyoruz. Diğer bölgelerde, oraklarla kesim yapılan bölgelerde, sonradan yetişen kamışlar var; eski kamışların içerisinde büyüyemiyor ve küçük kalıyor. O kamışları temizliyoruz, içerisinde yabani otlar var, onları temizliyoruz ve bunları bağ haline getirip, daha sonra ihraç firmasını teslim ediyoruz. Günlük ortalama 500-600 bağa kadar kamış temizleniyor. Hem yangın riskinin önüne geçiyoruz hem de ülkemiz ekonomisine bir katma değer oluşturuyoruz" dedi.

'SEKTÖR BAYAĞI GERİLEDİ'

Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde kamış işletmeciliği yapan Musa Tuna ise "Hasat, 15 Kasım'da başladı. Kuraklıktan dolayı kamış geç yetişti. Arkadaşlarımız burada ürünleri sınıflandırıyor. Buradan depoya gidiyor, depoda sınıflanıp, yurt dışına sevkiyat oluyor. İngiltere, Hollanda, Almanya bu ülkelerde çatı izolasyonunda kullanılıyor. Hasırda, süs eşyası, sepet yapımı gibi ürünler yapılabiliyor. Turizm alanında plaj şemsiyeleri, gölgelik amaçlı duvar çit gibi, kişinin tercihine göre kullanılıyor. Sektör bayağı bir geriledi. 2007 yılında Avrupa'ya 300 konteyner sevkiyat yapılırken, bugün Türkiye'den şu anda 100 konteyneri bulmuyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DA DAHA RAĞBET GÖRÜYOR'

Geçimini kamış üretimi ile sağlayan 2 çocuk babası Mesut Atasoy da "Günlük 500-600 bağ mal işliyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa, yoğunlukla Hollanda'da tabii ki. Çatılarda kullanılıyor, insan sağlığına en faydalı inşaat ürünü olarak tespit edilmiş, bundan dolayı Avrupa'da daha rağbet görüyor" dedi.