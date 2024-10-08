Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine ceza

Bilecik'te trafik şube ekipleri motosiklet denetimleri neticesinde sürücülere ceza verildi.

Bilecik'te trafik şube ekipleri motosiklet denetimleri gerçekleştirilirken, sürücülere ceza yağdı.

Bilecik'te trafik şube ekipleri İstanbul-Eskişehir asfaltı üzerinde yaptıkları motosiklet denetimlerinde 62 aracı durdurdular. 1 sürücüye dur ihtarına uymamak, 1 sürücüye trafik işaretlerine uymamak, 1 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, 1 sürücüye ters yönde seyir etmek, 1 sürücüye dönüş kurallarına uymamak, 1 sürücüye saygısızca araç kullanmak maddeleri gereğince 6 motosiklet sürücüsüne toplamda 11 bin 52 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine ceza

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