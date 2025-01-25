Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, ocak ayı içerisinde kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan 2 bin 717 sürücüye 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulanırken, 123 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, araç sürücülerinin kurallara uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması, korsan taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli seyahat ortamının sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim yapıldı. İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde otomobil, motosiklet, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan minibüs, midibüs ve otobüsler ile sürücüler kontrol edildi. 104 bin 128 acın kontrol edildiği denetimlerde, kural ihlali yapan ve eksikleri bulunan 2 bin 717 araç sürücüsüne toplam 14 milyon 151 bin 32 lira idari para cezası uygulanırken, 597 araç trafikten men edildi, 123 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.