Kural tanımayan sürücülere rekor ceza!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kural tanımayan sürücülere rekor ceza!

Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan 4 bin 683 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 18 bin araç kontrol edilirken 4 bin 683 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin araç, 2 bin 170 motosiklet, 170 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 4 bin 683 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 12 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 194 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kural tanımayan sürücülere rekor ceza!

Kural tanımayan sürücülere rekor ceza!

Kural tanımayan sürücülere rekor ceza!

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