Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Bolu'da 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı, 194 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde bin 468 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 38 bin 94 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali yapan bin 770 araç ve sürücü tespit edilirken, periyodik muayenesi yapılmamış 240 araç ve emniyet kemeri kullanmayan 239 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanan 71 kişi ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 36 araç trafikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 194 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.