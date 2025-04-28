Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA
Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Bolu'da 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı, 194 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde bin 468 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 38 bin 94 araç ve sürücü kontrol edildi. Hız ihlali yapan bin 770 araç ve sürücü tespit edilirken, periyodik muayenesi yapılmamış 240 araç ve emniyet kemeri kullanmayan 239 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanan 71 kişi ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 36 araç trafikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 194 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 3 bin 218 araç ve sürücüye toplam 9 milyon 795 bin 223 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Son Haberler
Pera Palas’ta düşler sergisi: 120 sanatçı, 250 eser
Pera Palas’ta düşler gerçek oldu
Ekrem İmamoğlu savcı ve yargı mensuplarına seslendi
Ekrem İmamoğlu savcı ve yargı mensuplarına seslendi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan Volkan Konak itirafı: Çok kıskandım
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan Volkan Konak itirafı: Çok kıskandım
Malatya - Eskişehir hattı... Yılmaz Büyükerşen bunu da yapmış
Malatya - Eskişehir hattı... Yılmaz Büyükerşen bunu da yapmış
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!
Otomobil kayaya çarpıp ters döndü!