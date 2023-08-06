Son zamanda Avrupa ülkelerinde İslamofobi artmaya devam ediyor. İsveç ve Danimarka’da art arda Kuran-ı Kerim’i parçalayarak eylem yapan insanların sayısı gittikçe çoğalıyor.

Son olarak İran’daki molla rejiminden kaçarak Danimarka’ya sığınan Firoozeh Bazrafkan isimli şahıs, İran büyükelçiliğinin önüne giderek Kuran-ı Kerim’i rendeyle parçaladı. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesi dikkat çekerken eylem polis korumasında gerçekleşti.

ÖZGÜRLÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Eylemi gerçekleştiren şahıslar, Kuran-ı Kerim’e zarar verirken bunu polis koruması eşliğinde gerçekleştiriyor. İslam dininin terörü ve şiddeti getirdiğini savunan eylemciler, bunu neden göstererek eylem yapıyor. Danimarka ve İsveç hükümeti ise yaşananları kınadığını söylese de bunu özgür bir hak olarak görüyor.