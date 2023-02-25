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Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi, çocuğu darbettiği iddiasıyla tutuklandı. Konuya ilişkin açıklama, Büyükçekmece Kaymakamlığından geldi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 21:32
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Kur'an kursu görevlisi darp iddiasıyla tutuklandı

Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi tutuklandı
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Bir derneğin Kur'an kursunda eğitim alan çocuğu darbettiği iddia edilen görevli, tutuklandı. Büyükçekmece Kaymakamlığı, bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören çocuğu darbettiği öne sürülen görevlinin tutuklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat eden D.Ç'nin, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören oğlu M.Ç'nin burada görevli S.Ç. tarafından darbedildiği iddiasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Büyük bir üzüntü duyduğumuz olay nedeniyle tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlilerimizce yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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