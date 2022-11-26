Kendisine bağlı Kuran kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğraşmıştı! Müftü devlet töreni ile uğurlandı

Erzurum’da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 7 çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili tek kelime konuşmayan Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Malatya Müftüsü olarak tayin edildi. Müftü Yıldırım’ı, Malatya’ya Erzurum Valisi Okay Memiş ve il protokolü uğurladı.

Erzurum Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan törene ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Malatya İl Müftüsü olarak atanan Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım için veda programı düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu programda konuşan Valimiz Sn. Okay Memiş, Yıldırım'a Erzurum’da yaptığı hizmetler için teşekkür ederken, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu."

İHMALİ OLAN PALANDÖKEN MÜFTÜSÜNE DE PLAKET VERİLMİŞTİ

Skandal olayın ardından ihmal nedeniyle görevden alınan Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar’a geçen Mayıs ayı sonu veda yemeği düzenlenerek plaket verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda yurt yöneticisi N.K., Diyanet personeli olmamasına rağmen Hakan Aslankafa'yı belletmen olarak işe aldı. 21 yaşındaki Hakan Aslankafa isimli belletmen yurtta 7 çocuğa cinsel istismarda bulunurken çok sayıda çocuğa da şiddet uygumıştı.

Yaşananlar 2 Aralık 2021 günü bir babanın şikayeti ile ortaya çıkmıştı. İstismarcı belletmen Hakan Aslankafa hakkında cinsel istismar ile çocuğa karşı eziyet ve silahla tehditten iki ayrı dava; kuran kursu müdürü ve belletmenlik görevi yapan hademe hakkında ise işkenceden bir dava olmak üzere olayla ilgili toplamda 3 ayrı dava açılmıştı.

Sanık Hakan Aslankafa toplamda 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mağdur çocukların daha önce Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) kamera önünde pedagog ve savcı yanında alınan beyanları psikolojileri düşünülerek çocuklar mahkemeye getirilmemiş, duruşmada bu görüntüler izlenmişti.

İstinaf Mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğini söyleyerek kararı bozmuştu.

Hakan Aslankafa'nın “Çocuğa karşı eziyet ve silahla tehdit” suçundan yargılandığı duruşma ise 24 Ekim'de görüldü. Burada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin, çocukların daha fazla yıpranmaması için tüm davaların birleştirilmesi yönündeki talebini haklı bulan hakim, birleştirmeye yönelik son kararı istinaf mahkemesinin vermesine hükmetmişti.

Kuran kursu müdürü ve kursta belletmenlik yapan hademenin de yargılanması devam ediyor.

