Kurbağa avcılarına jandarma baskını

Kaynak: İHA

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 133 kilo canlı kurbağa ile yakalandı. Zanlılar kurbağaları yurt dışına satacaklarını itiraf etti.

İlçeye bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen şahıslar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen kurbağalar canlı olarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

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