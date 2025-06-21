Kurbağa avcılarına jandarma baskını

İlçeye bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen şahıslar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen kurbağalar canlı olarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.