Kurbağa kaçakçılarına 1 milyon 465 bin 890 TL'lik rekor ceza

Jandarma ekipleri, ele geçirilen canlı kurbağa ve salep soğanını doğaya geri bıraktı.

Jandarma Takipte

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, temmuz ayından bu yana biyokaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma yürütüyor. Çevre Kanunu’na muhalefet ettikleri belirlenen 6 kişiye, toplam 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Canlı Kurbağa ve Salep Soğanı Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri, aramalarda 218 kilogram canlı kurbağa ile 5 kilo 556 gram salep soğanı ele geçirdi. Bu malzemeler, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ele geçirilen canlı kurbağa ve salep soğanının doğaya geri bırakılacağı öğrenildi.