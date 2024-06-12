Kurbağalar neden sadece geceleri vıraklıyor?

Kurbağaların da bir hayvan olduğunu, bizler gibi olmadığını ve onların da sadece hayvansal içgüdüleri ile hareket ettiğini öncelikle kabul edelim. Bu hayvanlar elbette uykumuzu kaçırmak için bu hareketi yapmıyorlar. Yaşamlarını sürdürmeleri için vıraklamalarının altında elbette mantıklı gerekçeler yatıyor.

Aslında kurbağalar vıraklamak için elbette akşam olmasını beklemiyorlar, fakat gece saatlerinde çevredeki kavga ve gürültüler gündüze oranla epey bir düşüş gösteriyor. Bunun sonucunda da kurbağaların sesleri daha uzaklara ulaşıyor.

Erkek kurbağalar dişilere kur yaparken ve kendi bölgelerini savunurken vıraklıyorlar. Sessiz bir ortamda da kurbağaların sesleri daha da etkili oluyor ve dişiler tarafından daha rahat bir şekilde duyuluyor.

Gece saatlerinde kurbağaları avlayan yırtıcı hayvanlar gündüze nazaran daha pasif oluyorlar. Bu durumda da kurbağalar kendilerini daha da güvende hissediyorlar.

Soğukkanlı olan kurbağalar havaların gece saatlerinde daha da serinlemesi ve nemin de yükselmesi ile daha aktif bir durumda oluyorlar.

Ayrıca çiftleşmek isteyen kurbağalar vıraklamaları ile yerlerini belli edip çiftleşerek üremelerine ve nesillerinin devamını sağlayabiliyorlar.