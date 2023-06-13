Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban sevklerine ilişkin yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle ülkede hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor ve özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurbanlık sevki sürüyor.

Kurbanlık hayvan varlığının yeterli olduğu belirlenirken, Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de kurban sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması ve kurallara uyulması için il tarım ve orman müdürlüklerine talimat gönderdi.

Kontrollerde ve nakil işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi istenen talimatta, bayram öncesinde kurban sevklerinin kontrol ve denetiminde il/ilçe emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı ve belediye zabıtası ile sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetim sayılarının artırılmasının önemine işaret edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında güvenlik güçleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak yol kontrol ve denetimlerinin artırılması, ihtiyaç duyulması halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktalarının belirlenmesi istendi.

Öte yandan kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince yol kontrollerinde personel görevlendirilmesi talimatı verildi. Ayrıca, kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin özellikle bayramdan önceki süreçte yoğunlaştırılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğinin sağlanması ve kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemi vurgulandı.

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VETERİNER SAĞLIK RAPORU GEREKLİ

Denetim ve kontrol ekiplerince, hayvanların küpelerinin, sevklerde bulunması gereken aşılarının (büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı), iller arası kurban sevklerinde veteriner sağlık raporunun, büyükbaş hayvanların pasaportlarının (kimlik belgesi), küçükbaş hayvanların nakil belgesinin (ırkı, cinsiyeti, yaşı) ve nakilde hayvan refahı kapsamında belgelerin olup olmadığı kontrol ediliyor. Hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığına bakılıyor.

Bunların eksik olması durumunda sevke izin verilmiyor, izinsiz sevkler için cezai işlem uygulanıyor.

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KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONLARI OLUŞTURULDU

Ayrıca ilgili Bakanlıkların taşra teşkilatlarının katılımıyla il/ilçe kurban hizmetleri komisyonları oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca da kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimler görevlendirildi. Bu veteriner hekimler tarafından belediyelerle iş birliği içerisinde satış yerlerine giren çıkan hayvanların sağlık yönünden gerekli muayene ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu komisyonlar tarafından iş birliği içerisinde, kurbanlık hayvanların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici satış ve kesim yerleri de belirlendi.

Kurban satış yerlerinde, komisyonlarca belirlenen sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ve din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimleri" tarafından denetimler yapılıyor.

Şap hastalığından aşılı ari, koyun ve keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge olması dolayısıyla, alınan tedbirler kapsamında Trakya'ya damızlık ve besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık hayvan sevki, Bakanlıkça yayımlanan ilgili genelgelerde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Avrupa yakası dahil İstanbul'a 13 Haziran'dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı.

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KURBANLAR İÇİN TARIMCEBİMDE DEVREDE

Vatandaşlar Bakanlığın mobil uygulaması "TarımCebimde" üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. Uygulamayı mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

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(Kaynak: AA)

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