Kurban Bayramı öncesi uzmanından kritik uyarı: Bu hayvanları sakın almayın

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar, hayvan seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, kurbanlık alacakların hayvanların sağlıklı olmasına dikkat etmesi gerektiğini söylerken, veteriner hekimlerden destek almaları gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Ödül, ateşli, burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kesinlikle kurban kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğini belirtti.

"KURBANDA SAĞLIKLI HAYVAN KESİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR"

Satın alınacak hayvanda küpe bulunmasının önemli olduğunu ve kurbanın küpesinde bulunan numara ile yaşadığı sağlık problemi ve uygulanan aşı tedavisini ve alacağı hayvan hakkında bilgi edinmek için “Tarım Cebimde” uygulamasını indirmesi gerektiğini söyleyen Ercan Ödül, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız yılda bir kez kurban seçimi yaptıkları için uzmanlıkları olmadığından resmi veteriner hekimlerden ve serbest veterinerlerden yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz kurban ibadeti her yıl vatandaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Kurbanda sağlıklı hayvan kesilmesi oldukça önemlidir. Büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar içinde 1 yaşın üstünde ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Cebimde' uygulaması ile vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarının küpe numaraları sorgulayarak, aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler" diye konuştu.

"BU HAYVANLARIN KURBAN OLARAK SEÇİLMEMESİ ÖZELLİKLE ÖNEMLİDİR"

Kurban seçiminde resmi ve serbest veteriner hekimlerden vatandaşların destek alması gerektiğini dikkat çeken Ödül, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın resmi ve serbest veteriner hakimlerden faydalanması gerektiğini özellikle belirtelim. Sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeyi istiyoruz. Bilindiği üzere kesim sonrasında görülen hastalıklarda olduğu için hem hayvan seçimi, hem kesim esnasında olanlar ve kesim sonrasında muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zaten hayvanların sağlık durumları genel olarak bakıldığında belli oluyor. Hayvanlar canlı görünüşü, bakışları canlı oluşundan ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunda, topallık ve körlük durumu olmadığından hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kurban olarak seçilmemesi özellikle önemlidir" dedi.

"KESİMLERDE VE KESİM SONRASINDA VETERİNER HEKİMLERDEN FAYDALANMALI"

Kars’ta hayvanların bin 950 rakımda meralarda otladığını vurgulayan Başkan Ercan Ödül, "Hayvanların meralarda bölgemizde, şu an bulunduğumuz bin 950 rakımda bu bölgedeki meralarda otlayan hayvanlarımızın genellikle sağlık durumları oldukça iyi oluyor. Genel sağlık durumları iyi olan hayvanların kurban olarak seçilmesi hem dinen, hem de vidan açısından uygun olarak belirlenir. Bu yüzden de vatandaşlarımız hayvan seçimlerinde, kesimlerinde ve kesim sonrasında veteriner hekimlerden faydalanmalıdır" ifadelerini kullandı.