Kurban Bayramı tatilinin ardından 3 bin 660 ton çöp kaldı

Bayram tatili boyunca ilçeye gelen ziyaretçilerle birlikte nüfusu 1 milyonu aşan Ayvalık’ta, belediye ekipleri sadece dört günlük bayram tatilinde 3 vardiya halinde 3 bin 660 ton çöp topladı.

Ayvalık merkez, Cunda (Alibey) Adası, Altınova, Sarımsaklı ve Ayvalık genelinde 24 saat durmaksızın çöp toplayan 103 kişilik temizlik ekipleri, çöp konteynerlerini yıkayarak hijyenik olmalarını sağladı ve araçların giremediği yerlere bakteri ilaçlaması yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dokuz günlük tatilin sonunda rakamların daha net ortaya çıkacağını belirterek, “Bu miktarla normal sayısının ve turizm sezonunun çok üstünde bir kalabalığa hizmet eden ekipler, büyük bir başarı örneği gösterdi. Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum," dedi.

Ayvalık Belediyesi ekipleri, artan nüfus nedeniyle taleplerin karşılanması ve ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için tüm birimlerinde 24 saat vardiyalı şekilde Pazar akşamına kadar hizmet vermeye devam edecek. Özellikle çöplerin toplanması ve çevre temizliği konularına hassasiyet gösteren Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil boyunca çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.