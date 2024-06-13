Kurban Bayramı'nda kalp hastalarına uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban Bayramı'nda kalp hastalarına uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Kurban Bayramı için kalp hastalarına Prof. Dr. Sebahattin Ateşal'dan hayat kurtaran uyarılar geldi.

Kurban Bayramı'nda kırmızı et ve tatlı tüketimi, aşırı sıcak havalarla birlikte kalp damar hastaları için risk oluşturabilir.

Sıcaklık artışı, kalp krizinde artış, tansiyon düşmesi ve kalp yetmezliği hastalarında hastalığın kötüleşmesine yol açabilir.

Kalp Hastaları Neler Yapmalı?:

Bayram öncesi doktora danışılmalı.

Kırmızı et ve tatlı tüketimi konusunda doktora bilgi verilmeli.

Bol sıvı tüketilmeli (günde 2,5-3 litre su).

Ağır, yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınılmalı.

Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı.

Az miktarda ve sık öğünler halinde yenmeli.

Gazlı içecekler ve kahve gibi içecekler sınırlandırılmalı.

Tansiyon ve kalp yetmezliği olmayan kişilere ayran önerilebilir.

Sıcak Havalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Açık renkli, bol ve rahat giysiler tercih edilmeli.

Güneşin dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı.

Aşırı sıvı kaybı önlenmeli.

Düzenli ilaç kullanımı aksatılmamalı.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşanırsa doktora başvurulmalı.

Sıcakta İlaçların Etkisi Değişebilir:

Aşırı sıcak ve nem, kullanılan ilaçların etkinliğini etkileyebilir.

Özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, kalp hızını etkileyen, kan sulandırıcı ve bazı antidepresan ilaçların kullanımı doktorla gözden geçirilmelidir.

Prof. Dr. Sebahattin Ateşal'ın Tavsiyeleri:

Kalp damar hastaları, yaz aylarında daha dikkatli olmalı ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalıdır.

Düzenli egzersiz programına devam edilmeli.

Sıcak havalarda zorlayıcı aktivitelerden kaçınılmalı.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşanırsa doktora başvurulmaktan çekinilmemeli.

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