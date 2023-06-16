Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete’de; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

28 Haziran Çarşamba günü başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü gece yarısına kadar Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İzban seferleri ücretsiz olacak. Belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma seferleri de ücretsiz olacak.

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