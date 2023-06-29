Kurban bayramında sağlıklı beslenme

Merhaba değerli okurlarım,

Öncelikle bayramınızı kutlar, hepinize ailenizle birlikte sağlıklı ve mutluluk dolu günler dilerim.

Malum bugün bayramın ikinci günü. Birçoğumuz, dün yani bayramın ilk günü bayram namazını eda ettikten, kabir ziyaretini gerçekleştirdikten sonra hali vakti yerinde olanlar kurban kesme vazifesini yerine getirdi. Bir kısmımız da vakıflara bağışta bulundu. Akraba eş, dost ziyaretleriyle de bayram vecibelerimiz yerine getirilmiş oldu.

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Bayramlar sevdiklerimiz ile bir araya geldiğimiz, birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde özlem giderdiğimiz çok özel günlerdir.

Bu zamanları sağlıkla ve keyifle geçirmek, sağlık problemleri ile karşılaşmamak için beslenmemize çok dikkat etmeliyiz.

Çünkü havaların ısınması ve ardından kontrolsüz

beslenme sonucu çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilir. Bayram sürecinde hem sağlıklı beslenerek hem de keyifli bir bayram süreci nasıl geçirebilirsiniz.

Konunun uzmanı Diyetisyen Melis Işık ile bayram söyleşimizde önemli bilgileri not aldım.

Sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun birlikte okuyalım.

“*Özellikle kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığı bulunan kişiler kurban bayramında

et tüketim miktarlarına özen göstermelidir.

*Kırmızı et, kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL miktarının yüksek olduğu bir besin grubu olduğu için bayramda tüketim miktarı abartılmamalıdır.

*Kırmızı etin günlük tüketim miktarı kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 90-120 gr (3-4 köfte kadar) olmalıdır.

Kurban Eti Nasıl Tüketilmelidir?

*Güne sebze ve su yönünden zengin hafif bir kahvaltı ile başlayın. Bu şekilde kahvaltı sindirim sorunlarına yardımcı olacaktır. Kurban eti

kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. İlk 24 saat ölüm katılığı denilen durum ortaya çıkar. Bu katılık proteinin sindirimini zorlaştırır.

Et çok sert olur ve etin pişmesini güçleştirir. Bekletildikten sonra tüketilen etin lezzeti ve pişirilmesi daha iyi olur.

*Et ile yapılan yemekler kendi yağında pişirilmeli ve ilave yağ kullanılmamalıdır. Özellikle kuyruk yağı ve tereyağı tüketiminden uzak durulmalıdır.

*Kanserojen öğelerin oluşumunu engellemek, vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için et ızgara, fırın ve haşlama

yöntemleriyle pişirilmelidir, kızartmalardan ve kavurma yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

*Mangal yaparken etler ateşten 15 santimetre uzakta tutulmalı, etin ateşe yakın olması hem kanserojen öğe oluşumuna neden olur hem

de A, B1, B12 ve folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır.

*C vitamini kırmızı etin içinde bulunan demir ve B grubu vitaminlerinin emilimini artırdığı için mutlaka bol salata ile tüketilmelidir.

*Kırmızı etin sindiriminde su çok önemlidir. Mümkünse yemek öncesinde ve sırasında toplam 2 bardak su tüketilmelidir.

*Kurban eti buzlukta eksi 18 derecede saklanmalıdır. Fakat buzluktan çıkarıldıktan sonra tekrar buzluğa konulup saklanmamalıdır.

*Çözdürme işlemi kalorifer üzerinde ya da sıcak suda bekletilerek olmamalıdır. Sağlık için riskli bir durumdur. Buzdolabında ya da mikrodalgada çözdürülmelidir.

*Etin hem içi, hem de dışı iyi pişmiş olmalıdır.”