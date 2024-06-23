Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akın ettiği ilçeden 450 ton çöp çıktı. 30 binlik nüfus 500 bine çıktı

Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akın ettiği ilçelerden Marmaraereğilisi’nden 450 ton çöp çıktı. Günübirlik gelenler ile birlikte otellerde ve pansiyonlarda kalanlar ilçenin en kalabalık bayramlardan birinin yaşanmasına neden oldu. Normalde 30 bin olan ilçe nüfusunun bayramda 500 bine çıktığı öğrenildi

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçeye gelenlerin denize rahatlıkla girdiğini belirterek, bayram öncesinde gıda temininde bir sorun olmaması için önceden önlemlerin alındığını söyledi. Bozkurter, sözlerine şöyle devam etti:

“Halkımıza gerekli hizmeti verdiler, bir mağduriyet yaşanmadı. Biz bu esnada yaklaşık olarak 450 ton çöp aldık. Jandarmamızla, polisimizle beraber el ele vererek kamunun tüm kuruluşları, buradaki asayişi nasıl minimum seviyede tutarız, insanlarımız nasıl sorunsuz, sıkıntısız bir tatil geçirir, bunun hesabını yaptık. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre bölgemizde büyük bir trafik kazası yaşanmadı. Bölgemizde bir boğulan olmadı, bir ölüm vakası olmadı. Marmaraerelisi'nde bayram şu anda keyifli gidiyor.”

“DENİZİ TEMİZ KULLANALIM”

Başkan Bozkurter, tatilcilerden sahilleri temiz kullanmalarını isteyerek, "Bu bölgeye gelirken istirham ediyorum denizimizi temiz kullanalım. Sahillerimizi temiz kullanalım. Yola çıkacak vatandaşlarımız kemerini taksın. Alkollü araç sürmesinler. Yolun sonu bayram olsun diyorum" dedi.