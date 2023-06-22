Kurban etinde oluşan ölüm sertliğine dikkat. Ölüm sertliği nedir? Uzmanı uyardı

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ve sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi. Diyetisyen Öztürk, rigor mortis (ölüm sertliği) hakkında uyarılarda bulundu.

Kurban etinde oluşan ölüm sertliğine dikkat. Ölüm sertliği nedir? Uzmanı uyardı

İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat edilmesinin yanı sıra ete uygulanan pişirme yönteminin de sağlık açısından önemli olduğu belirtti.

Kendisine ait özel kliniği olan Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, kurban etini doğru şekilde tüketmememizin de insan sağlığını bozabileceğine değinerek, uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kesimden hemen sonra tüketilen etin insan sağlığını bozduğuna değinen Öztürk, “Kurban Bayramı'nda kurbanı kestikten sonra hemen tüketilmesi uygun değildir. Kurban Bayramı'nda kurbanı kestikten sonra hemen tüketilmesi uygun değildir. Hayvan kesildikten birkaç sonra kaslarda oluşan sertleşmeye ‘ölüm sertliği’ yani ‘rigor mortis’ adı verilir. Ölüm nedeniyle oksijen yardımıyla oluşum enerjisi durur. Kasların kasılıp gevşemesinin düzeni bozulur. Kasların gevşemesi için gerekli enerji sağlanmadığı için bazı lifler kasılır, bazı lifler ise gevşek dururlar” dedi.

“LAKTİK ASİT KASLARDA OLGUNLUĞA VE SERTLİĞE NEDEN OLUR”

Kurban etinin tüketilmeden önce dinlenmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, ”Kasılı durumda kalan lifler ette sertlik verir. Bu arada oksijensiz metabolizma kısmen devam eder. Sonucunda oluşan laktik asit oluşumun pH seviyesini düşürür. Oluşan laktik asit kaslarda olgunluğa ve sertliğe neden olur. Laktik asit kasların sertleşmesinde ve olgunlaşmasında önemli bir yere sahiptir. Kesimden yaklaşık 2 gün sonra sert kasların lifleri yumuşar ve tüketime uygun olur. Hayvan kesildikten sonra yumuşaması için uygun şartlarda yaklaşık 2 gün beklemelidir. Kurban etleri uygun depolama şartlarında saklanmalıdır. Bu uygun depolama şartları ise buzdolabı poşetinde veya yağlı kâğıtta 0 veya 2 derece arasında yaklaşık 3-5 gün arasında bekletilmelidir. Yeni kesilmiş et sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişlik, ishal ya da kabızlığa neden olabilir. Bu nedenle et tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün bunlara rağmen etten vazgeçmek istemeyenlere ise pişirme yöntemlerine dikkat etmelerine ve az miktarda tüketmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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