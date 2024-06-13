Kurban kesecekler dikkat. Bunları yapmayan sakat kalabilir

Her yıl Kurban Bayramı’nda kurban keserken elini kesen acemi kasaplar hastaneleri dolduruyor. Uzmanlar, bu yıl da benzer manzaraların yaşanmaması için uyarılar yaptı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel önemsenmeyen yaralanmaların hayati tehlikelere ve sakatlıklara neden olabileceğinin altını çizdi.

Deneyimli ya da deneyimsiz birçok kişinin kurban keserken kendilerini de ciddi şekilde yaralayarak acil servislere akın ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Osman Tecimel, “Hem kesimi yapılan hayvanın büyüklüğü hem de bu işi yaparken kullanılan aletlerin keskin olması işin ehli olmayan kişilerde ciddi anlamda büyük yaralanmalara sebep vermektedir. Büyükbaş hayvanların kurban kesim alanlarındaki yönetimi sırasında bu hayvanlar tarafından verilebilecek künt yaralanmalar, kemik kırıklarından iç organ hasarlarına kadar ilerleyebilmektedir. Kurban Bayramı dönemlerinde acile başvuran hasta sayılarında önemli miktarda artma meydana gelmektedir. Bu yaralanmalarla baş edebilmenin en büyük yolu yaralanma ortaya çıkmadan alınacak tedbirlerdir. Bu işi profesyonellere bırakmak ise en önemli tedbirdir.” dedi.

SAKATLIKLARA NEDEN OLABİLİR

“Acil servislere başvuran hastaların büyük kısmında kurban kesimi sırasındaki ortaya çıkan yaralanmalar daha çok delici ve kesici aletlerle ortaya çıkan yaralanmalardır.” diyen Prof. Dr. Osman Tecimel, “Bu yaralanmalar sırasında cilt altına ulaşan delici veya kesici aletler tendon kas damar ve bağların yırtılmasına sebep olmaktadır. Çok küçük bir cilt kesesinin altında saklanabilen bu yaralanmalar erken dönemde fark edilmeyip uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde büyük sakatlıklar bırakabilmektedir. Özellikle ellerimizle kullandığımız bu delici ve kesici aletler gerek el gerekse de parmak düzeyinde ince hareket dediğimiz hassas hareketleri yaparken uzuvlarımızda fonksiyonel kayba sebebiyet vermekte bu da iş gücünde büyük kayıplara neden olmaktadır.” sözleriyle bu tip yaralanmaların ortopedi pratiğinde çok sık karşılaşılan erken yaşta maluliyetlere kadar gidebileceğini belirtti.

"YARA UFAK DA OLSA GİZLİ KANAMAYA SEBEP OLABİLİR"

Yaralanma sonrası ilk müdahalenin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tecimel, “İlk yapılması gereken yara sahasının, bir dezenfektan maddeyle, eğer bulunamıyorsa da en azından temiz suyla yıkandıktan sonra mümkünse steril değilse de temiz bir bezle veya özel yara örtücüler ile kapatılmasıdır. Yaranın temiz bir şekilde kapatılması, cilt bütünlüğü bozulmuş bir bölgeden mikropların içeri girmesini, dolayısıyla da tedavisi çok zor bir enfeksiyonun ortaya çıkmasını engelleyecektir. Bir diğer önemli sorun da kontrolü zor kanamaların ortaya çıkmasıdır. Bu kanamaların kontrolünde yara üstüne temiz bir bezle bası yapmak veya yaranın bir miktar uzağından turnike şeklinde bir kumaş, kemer veya ip parçasıyla kol veya bacakların sıkıştırılması, kanamayı azaltacak, sağlık kuruluşuna başvuruya kadar geçen sürede hayati sonuçlar doğuracak büyük kanamaları önleyecektir. Bu tarz yaralanmalarda cilt bütünlüğünün küçük olmasına aldanmamak gerekir. Delici bir aletle çok ufak bir yaralanmadan içeri girildiğinde bir damarın hasarlanması bu bölgede gizli kanamalara sebep olabilmektedir. Bunların ortaya çıkarılabilmesi için uzman görüşü şarttır.” açıklamasında bulundu.