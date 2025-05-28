Kurban keserken dikkat! Hapis riski var

Kurban kesiminde çevre ve hayvan sağlığı kurallarına uymayanlara yüksek cezalar uygulanacağını belirten Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Muhammet Nuri Coşkun, duyarlılık uyarısı yaptı.

Coşkun, kurbanlık hayvanların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun, hayvana en az acı verecek şekilde kesilmesi gerektiğini belirtti. Kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapan kişilerin eğitilmesi ve alınacak tedbirlerin her yıl güncellenen tebliğde yer aldığını ifade etti.

USULSÜZ HAYVAN KESİMLERİNE BİNLERCE LİRA CEZA UYGULANACAK

Coşkun, kurallara uymayanlara uygulanacak cezaları şu şekilde sıraladı:

"Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri gibi umuma açık ve uygun olmayan yerlerde kurban kesenlere 6 bin 923 lira, kurban atıklarını önlem almadan toprağa atanlara toplu kesim yapan tesislerde 668 bin 677 lira, bireysel kesim yapanlara 16 bin 609 lira, kurbanlık hayvan satış alanlarında temizlik ve sağlık kurallarına uymayanlara 3 bin 462 lira, hayvanlara korkutarak, ürküterek veya hijyenik olmayan şekilde kesim yapanlara 14 bin 538 lira, öldüğü kesinleşmeden müdahale edenlere hayvan başına 10 bin 386 lira, hayvanlara kötü davrananlara, aç-susuz bırakanlara, aşırı sıcağa-soğuğa maruz bırakanlara veya fiziksel-psikolojik acı çektirenlere hayvan başına 10 bin 386 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, hayvanlara zalimce muamelede bulunanlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Cezai yaptırımlara maruz kalmamak için kurallara dikkat edelim. Huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi dilerim."