Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kurban kesen bir kasap kalp krizi geçirerek bıçağın üzerine düştü ve aldığı yara sonucu hayatını kaybetti.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde özel bir kurban kesim alanında çalışan 56 yaşındaki kasap, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Doğan İçeloğlu isimli kasap, kesim yapmaya hazırlanırken aniden kalp krizi geçirdi.

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Kalp krizi sonucu elindeki bıçağın üzerine düşen İçeloğlu, ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı kurban kesim alanı, havadan görüntülendi.

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