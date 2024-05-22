Kurban pazarında hareketlilik

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kurban pazarında hareketlilik
Erzurum’da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik şimdiden başladı.

Erzurum’da kırsal alandaki besiciler Kurban Bayramı nedeniyle hayvanlarını pazarlara sevk etti. Pazarlarda hareketlilik başladı.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım da açıklama yaptı. Yıldırım hayvan varlığında sayısal olarak bir sorun olmadığını açıkladı.

Yıldırım, artışın sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlayarak, "Bu iki unsur kurban fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Kurban Bayramı’na doğru bu yükseliş eğilimi ne olur şimdiden kestirmek zor. Ama artması daha yüksek bir ihtimal" dedi.

Öte yandan Yıldırım, 50-60 bin maaşa çoban bulamadıklarını da söyledi.

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