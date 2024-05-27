Kurban pazarında hareketlilik başladı

Erzincan, Türkiye’nin önemli büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık merkezlerinden biri olarak bilinir ve bu dönemde kırsal bölgelerdeki besiciler hayvanlarını Batı illerine ve pazarlara göndermeye başladı.

Kurban satıcılarından Selçuk Yıldırım, hayvan varlığında bir sorun olmadığını belirtti ve talebi karşılayacak düzeyde hayvan sayısına sahip olduklarını söyledi. Ancak, kurban fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 70-80 oranında arttığını ifade etti. Yıldırım, bu fiyat artışının enflasyon ve tarım ile hayvancılık sektöründeki girdi maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını vurguladı. Kurban Bayramı'na yaklaştıkça bu artış eğiliminin devam edebileceğini belirterek, fiyatların daha da yükselebileceğini öngördü.

Yıldırım, fenni yeme olan ihtiyacın sürekli arttığını ve Türkiye'nin kaba yem üretimi ile tesis sayısını artırması gerektiğini savundu. Bu artışın, et ve süt verimini yükselterek hem üreticilere hem de tüketicilere olumlu yansıyacağını belirtti.

Çoban temininde ciddi zorluklar yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, son yıllarda Afganlı çobanların rağbet gördüğünü ancak bu kişilerin kısa süreli çalışmayı tercih ettiğini ve başka sektörlere yöneldiğini söyledi. Bu durumun, Türkiye’de çoban bulmayı zorlaştırdığını ve çoban ücretlerini artırdığını ifade etti. Birçok besicinin 50-60 bin lira maaş teklif etmesine rağmen çoban bulamadığını belirtti.