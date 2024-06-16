Kurban pazarında zabıta ile tartışan şahıs kendini astı

Olay saat 16.00 sularında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim alanında yaşandı.

İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için geldiği iddia edilen, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali B. İle kurban bölgesinde görevli Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

ZABITALARLA TARTIŞIP KENDİNİ ASTI

Zabıta ekipleri vatandaşı çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyerek uyarırken, bu duruma tepki gösteren şahıs kurban kesim alanının dışında yer alan elektriğine çıkıp iple kendini asarak boşluğa doğru bıraktı.

İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek Ali B.’nin yardımına koşarak ipi keserek şahsı aşağı indirdi. Vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali B.’nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.