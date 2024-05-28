Kurban seçerken dikkat. Bu hayvanları sakın kesmeyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kurban seçerken dikkat. Bu hayvanları sakın kesmeyin

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar kurbanlık hayvan seçimi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlardan uyarılar da gelmeye başladı. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül kurban seçimi için uyardı.

Kurbanlık hayvan alırken veteriner hekimden destek alınması gerektiğini vurgulayan Ödül, sağlıklı hayvanın kesilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Ödül, ateşli, burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kesinlikle kurban kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğini açıkladı.

Vatandaşların satın alacağı hayvanda küpesinden bilgi edinmek için “Tarım Cebimde” uygulamasını indirmesi gerektiği belirtildi.

Ödül, "Büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar içinde 1 yaşın üstünde ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Cebimde' uygulaması ile vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarının küpe numaraları sorgulayarak, aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler" dedi.

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Kurbanlık seçimine dikkat çeken Ödül “Hayvanlar canlı görünüşü, bakışları canlı oluşundan ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunda, topallık ve körlük durumu olmadığından hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kurban olarak seçilmemesi özellikle önemlidir" diye konuştu.

FİYATLAR

Uzmanlar küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişeceğini açıklamıştı. Ancak kurbanlıklar kilosuna göre değişiyor. Büyükbaş hayvanlık fiyatlarının ise 100 bin TL ile 250 bin TL arasında olacağı belirtilmişti.

Hem bölgeden bölgeye hem de hayvanın ağırlığından dolayı fiyatlar değişiklik gösteriyor.

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