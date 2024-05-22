Kurban'da 'kimlik bilgileri' dönemi! 3 tıkla ulaşabilirsiniz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Tarım Cebimde” uygulamasının, kurbanlık olarak satın alınacak hayvanların aşı durumlarını ve sağlık şartlarını sorgulama olanağı sağladığı bildirildi. Uygulama aracılığıyla, hayvanların küpe numaraları girilerek, büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar hakkında detaylı bilgi ve aşı kayıtlarına erişilebiliyor.

Kurbanlık sorgulama işlemi, uygulama üzerinden üç basit adımda tamamlanabiliyor:

1. İlk olarak, “Tarım Cebimde” uygulaması akıllı telefona indiriliyor.

2. Açık olan “hayvansal üretim” ana menüsünden “küpe sorgulama” seçeneği tercih ediliyor.

3. Ardından, büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra, alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilip “sorgula” butonuna basılıyor.

Sonuç ekranında, hayvanın yaşı, cinsi, ırkı ve aşı bilgileri gibi önemli detaylar görüntülenebiliyor.

Bakan Yumaklı, vatandaşları kurbanlık alırken dikkatli olmaları konusunda uyararak, herhangi bir uygunsuzluk fark edildiklerinde bunu yetkililere bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakanlık ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını, ancak vatandaşların da “Tarım Cebimde” uygulamasını kullanarak hayvanların durumlarını kendilerinin de kontrol edebileceklerini söyledi.