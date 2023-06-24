Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli. Veteriner hekim uyardı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde veteriner hekim İzzettin Oktay, kurbanlıkların seçimi ve kesimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli. Veteriner hekim uyardı

İHA’nın haberine göre; Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getirdiği bildirildi.

Kurbanlık aşılarının tam olması ve belli evraklara sahip olması gerektiğini belirten Oktay, kurban olacak koyunun 1 yaşından küçük olmaması gerektiğini, 1 yaşında gibi gösterişli olmak şartıyla 7-8 aylıktan büyük koyunun kurbanlık olabileceğini söyledi.

Keçi cinsinin ise mutlaka 1 yaşında olması gerektiğini aktaran Oktay şunları söyledi:

“Kurban bayramı geliyor. Hazırlıklar yapılıyor. Besicilerimiz, yetiştirdikleri kurbanlıkları yavaş yavaş pazara çıkartıyorlar. Bu noktada kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de aşılarının zamanında yapılmış olması. Kurbanlıkların sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurbanlık seçimi yaparken öncelik olarak erkek olanını seçmek gerekiyor. Erkek bulanamadığı zaman dişi hayvan seçilmeli ve en az bir yaşını geçmiş olması lazım. Büyük baş hayvanlarda iki yaşını geçmiş olması gerekiyor. Hayvanın ön dişlerini kontrol ederek rahatlıkla yaşını anlayabilirler. Hayvanda dikkat edilmesi gerek tüylerinin dik olmaması gerekiyor. Ağızda salya olmaması lazım. Hastalıklı olmamalı hayvan. Cinsiyet organları ve memelerde kötü kokulu akıntısı bulunmaması lazım. Hayvanın ayaktaki duruşu sağlam olması lazım. Bu tür şeylere dikkat ettikten sonra gönül rahatlığıyla insanlarımız kurbanlıklarını seçebilirler. Önemli olan sağlığına, duruşuna ve sağlamlığına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir et tüketmek için sağlıklı bir hayvanın bulunduğu bir işletmeden ve aşılarının tam olduğu sağlıklı bir denetim geçirdiği küpelenmiş olduğu kayıt altına alınmış olan hayvanlara dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada yetiştiricilerimiz buna dikkat ediyorlar. Dikkat edilen işletmelerden kurbanlıkların seçilmesi bizim için daha uygun olur. Burada küçükbaş ve veya büyükbaş fark etmiyor. Her ikisinde de bu ana şartları sağlamaları gerekiyor. Sağlıklı olması, temiz olması, düzgün olması ve hastalıktan arındırılmış olması. Önemli olan nokta budur”

Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları önerilerde bulundu.

Siirt’te 10 yıldır kurbanlık işiyle uğran besici Levent Başaran, kurban bayramı için kurbanlıklarını hazırladığını dile getirdi.

Başaran, “Müşteriler gelip bakıyorlar. Pazarlık yapıyoruz ve müşterilerimize satıyoruz. Müşterilerimiz gelip hayvanlara baktıklarında hayvanın temizliğini, aşılarını, sağlığını kontrol ediyorlar. Hayvanlarım temiz ve sağlıklı olduğu için müşterilerim her sene geliyorlar satışlarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımız bu senede kurbanlık için hazırdır biz kurban bayramını bekliyoruz” sözlerini kullandı.

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