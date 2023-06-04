Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaşın derdi büyük olacak

Kurbanlık fiyatları açıklandı. Dudak uçuklatan fiyatlar geçtiğimiz yıllarda kurban pazarlığı sırasında kolu çıkan vatandaşları hatırlattı. Bu yıl kol çıkartan pazarlık haberleri daha çok gelecek gibi görünüyor.

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaşın derdi büyük olacak

Kurban Bayramı’na bir aydan az bir süre kala küçükbaş ve büyükbaş fiyatları vatandaşın gündeminde yerini almaya başladı. Rekor artışlar sonrası mutfağa et sokmakta zorlanan ya da sokamayan vatandaş kurban bayramında da üzülecek.

Geçtiğimiz yol Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

“DAHA YENİ YÜZDE 100 ZAM GELDİ”

Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

“BÜYÜKBAŞ KURBANLIĞIN FİYATI ASGARİ 84 BİN OLACAK”

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı.

Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

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