Kurban Bayramı’nda kurbanlık alacak vatandaşlar bu yıl büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? 2023 Kurbanlık büyükbaş küçükbaş ne kadar kaç TL?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları 2023 belli olmaya başladı. Canlı hayvan pazarlarına giderek kurbanlık alacak olanlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların bu seneki fiyatlarını takip ediyor.

28 Haziran tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na günler kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarını açıkladı.

Koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları canlı hayvanın kilogramına göre değişecek. Kurbanlık fiyatları hayvan pazarlarında da farklılık gösterebiliyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti.

Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı.

Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.