Kurbanlık rögar çukuruna düştü

Kaynak: İHA
Kurbanlık rögar çukuruna düştü

Düzce'ye satılmak için getirilen kurbanlık sahibini de sürükledikten sonra rögar çukuruna düştü. Sahibi boğa boğulmasın diye mücadele ederken elleri yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını vatandaşlar film gibi seyretti.

Düzce'de hayvan pazarına kurbanlığını satmak için getiren Abdurrahman Aksu hayvanı aniden parladı. Boğa sahibini sürüklemeye başladı. Bu sırada hayvan rögar çukuruna düştü. Aksu hayvanı boğulmasın diye büyük çaba sarf ederken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yoğun çcabası sonucu boğa düştüğü yerden çıkartıldı.

Hayvan sahibi Abdurrahman Aksu “Bir tane kurbanım vardı onu getirdim oda buraya düştü. Boğulmasın diye tutarken ellerim kanlar içinde kaldı, tutmasam boğuluyordu. Allah razı olsun arkadaşlarda yardım etti kafasından yukarıya çektik” ifadelerinde bulundu.

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