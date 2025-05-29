Kurbanlıkların parasını ödemeyip kaçmışlardı! Yeni evli çift yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kurbanlıkların parasını ödemeyip kaçmışlardı! Yeni evli çift yakalandı

Sakarya'da kurbanlık 4 küçükbaşı araçlarına yükleyip, satıcıya parasını ödemeden kaçan 27 yaşındaki M.C. ve 24 yaşındaki eşi G.C. yakalanıp tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs'ta Sakarya Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi beslediği 4 küçükbaşı satmak isteyen T.D. (65), ismini bilmediği biri kadın diğeri erkek 2 alıcı ile 50 bin lira karşılığında anlaştı. T.D., hayvanlarını araca yüklerken; şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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Dolandırılan T.D., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı iş yerinin güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.

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SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirenlerin M.C. ve G.C. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarak Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreslerine gittiklerini tespit etti. Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin adresinde yapılan aramada; 4 küçükbaş hayvan bulundu.

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Arama sırasında ekiplere mukavemet gösteren şüpheliler, zor kullanılarak gözaltına alındı. "Dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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