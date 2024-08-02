Küresel gıda fiyatları değişmedi

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Bu verilere göre endeks, haziranda bir önceki aya oranla değişmeyerek 120,8 puan değerinde sabit kaldı.

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda ise yüzde 3,1 gerilerken, endeksin temmuzda sabit kalmasında tahıl fiyatlarındaki gerilemenin bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelenmesi etkili oldu.

Tahıl Fiyat Endeksi, ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle temmuzda önceki aya oranla yüzde 3,8 azalış gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palmiye, soya ve ayçiçek yağlarındaki küresel fiyat artışıyla yükseldi. Bu verilere göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya oranla yüzde 2,4 yükseliş kaydetti.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya’daki beklenenden düşük üretime rağmen Hindistan ve Tayland’daki olumsuz hava koşullarının yarattığı etkinin hafiflemesiyle sadece yüzde 0,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt tozu fiyatlarındaki düşüşlerin, tereyağı ve peynir fiyatlarındaki artışlarla dengelenmesiyle temmuzda değişim görülmedi.

Et Fiyat Endeksi ise domuz fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yüzde 0,1 arttı.