Küresel güneş enerjisi kurulumunda tüm zamanların rekoru

Güneş enerjisinde büyük atak

SolarPower Europe tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2024 raporuna göre, geçen yıl toplam 576 gigavatlık yenilenebilir kapasite artışı gerçekleşti. Bu artışın içinde güneş enerjisinin payı yüzde 79 oldu. Güneş enerjisi, 117 gigavat artış ve yüzde 20 payla rüzgar enerjisi ile 7 gigavat ve yüzde 1,2 payla hidroelektrik enerjisinin önünde yer aldı.

Ayrıca, geçen yıl bir önceki yıla göre gerçekleştirilen 447 gigavatlık artış oranı yüzde 87 olarak kaydedildi. Bu artış, raporda “sıra dışı” olarak değerlendirildi. 2022’de yıllık artış oranı yüzde 46 olarak kaydedilmişti.



Bu büyümeyle, geçen yıl gerçekleşen 576 gigavatlık temiz enerji kapasite artışında güneş enerjisi, 447 gigavatlık kurulumla tüm zamanların rekorunu kırdı.



Ayrıca, bu dönemde gerçekleştirilen 3 trilyon dolarlık enerji yatırımlarının yüzde 63’ünün karşılığı olan 1,9 trilyon dolarlık bölümü temiz enerjiye yönlendirildi. Küresel yenilenebilir enerji ekipman üretimine yapılan 200 milyar dolarlık yatırımın ise yaklaşık 80 milyar doları güneş enerjisi için harcandı.



SolarPower Europe CEO’su Walburga Hemetsberger şunları söyledi: "Dünya gerçekten güneş çağına girdi. Gökyüzü artık sınır değil. Güneşin ne kadar ilerleyebileceği, adil küresel finansmana ve yenilenebilir gerçekliğine uygun esnek enerji sistemleri sunma politik iradesine bağlı olacaktır."