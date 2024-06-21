Küresel ham çelik üretimi mayısta yüzde 1,5 arttı

Dünya Çelik Birliği Worldsteel'den ham çelik üretimi açıklaması. Birlikten gelen açıklamaya göre küresel ham çelik üretimindeMayıs ayında artış yaşandı. Buna göre geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 165,1 milyon tona yükseldi.

Bu üretim artışında Çin etkili oldu. Çin'in üretimi yüzde 2,7 artış göstererek, 92,9 milyon tona ulaştı. Japonya'da ise çelik üretimi 7,2 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi hem Almanya'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim düşüşü yaşandı.

Dünya Çelik Birliği'ne göre Türkiye ham çelik üretiminde artış gerçekleştirdi. Mayısta geçen yılın aynı göre yüzde 11,6 arttı ve 3,2 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşerek 793,2 milyon tona geriledi.