Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği, şubat ayı ham çelik üretim verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubatında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 148,8 milyon ton oldu.

Söz dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretim miktarının yüzde 3,5 artış kaydederek 81,2 milyon tona çıktığı ön görülüyor.

Ham çelik üretimi Japonya'da yüzde 1,1 artışla 7 milyon tona, Almanya'da yüzde 4,4 yükselişle 3,1 milyon tona yükseldi. ABD'nin üretimi yüzde 1,2 azalışla 6,5 milyon tona gerileme kaydetti.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

İlgili dönemde çelik üretimi Rusya'da yüzde 4,4 azalışla 5,7 milyon tona geriledi, İran'da yüzde 14,3 artarak 2,2 milyon tona yükseldi.