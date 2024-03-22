Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi

Kaynak: AA
Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi
Küresel ham çelik üretimi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 3,7 artışla 148,8 milyon tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği, şubat ayı ham çelik üretim verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubatında 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 148,8 milyon ton oldu.

Söz dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretim miktarının yüzde 3,5 artış kaydederek 81,2 milyon tona çıktığı ön görülüyor.

Ham çelik üretimi Japonya'da yüzde 1,1 artışla 7 milyon tona, Almanya'da yüzde 4,4 yükselişle 3,1 milyon tona yükseldi. ABD'nin üretimi yüzde 1,2 azalışla 6,5 milyon tona gerileme kaydetti.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

İlgili dönemde çelik üretimi Rusya'da yüzde 4,4 azalışla 5,7 milyon tona geriledi, İran'da yüzde 14,3 artarak 2,2 milyon tona yükseldi.

İlgili Haberler
Bundesbank Başkanı Nagel’den ECB yorumu
Bundesbank Başkanı Nagel’den ECB yorumu
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Rusya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Skal İstanbul yeni dönem başkanını seçti
Skal İstanbul yeni dönem başkanını seçti
Son Haberler
Bu fotoğraftaki liderler teker teker gittiler. Lanetli fotoğraf Dünya
Bu fotoğraftaki liderler teker teker gittiler. Lanetli fotoğraf
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı Ekonomi
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı
Teoman: '80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım' Magazin
Teoman: '80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım'
Konya'nın en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. Hani benim elli direm bulgurum Konyalımın kaşlarına vurgunum Gündem
Konya'nın en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. Hani benim elli direm bulgurum Konyalımın kaşlarına vurgunum
Emeklilere büyük darbe bu işlemi yapamayacaklar Ekonomi
Emeklilere büyük darbe bu işlemi yapamayacaklar
Doğum ayınız hangi çiçeği temsil ediyor Yaşam
Doğum ayınız hangi çiçeği temsil ediyor
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı Gündem
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı