Küresel kriz Bitcoine yaradı

Düzenleme: Kaynak: AA
Küresel kriz Bitcoine yaradı

Bitcoin'in fiyatı, küresel yazılım sorunlarının kripto para ağlarını etkilememesiyle birlikte 67,000 doların üzerine çıktı.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasası son 24 saat içinde yüzde 4,7'den fazla artarak 2 trilyon 440 milyar dolar değerine ulaştı.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentileri, kripto para piyasasını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Trump'ın kripto para piyasalarıyla ilgili olumlu açıklamaları da bu etkiyi destekledi.

Son 24 saat içinde Bitcoin fiyatı yüzde 5,9'a yakın bir artış göstererek 67,062 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ethereum ise yüzde 3,1 değer kazanarak 3,507 dolar seviyesine çıktı.

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