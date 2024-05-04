Küresel piyasalar, BoE'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, Fed'in ilk faiz indirimiyle ilgili Eylül ayında gidebileceği ihtimalinin artmasının ardından, gözler gelecek hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi. Bu durum da Eylül ayında faiz indirimi olabilir ihtimalini doğurdu.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ

Apple'ın geliri, yıllık yüzde 4 azalmasına karşın 90,8 milyar dolarla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 110 milyar dolarlık da hisse geri alımı açıkladı. Apple'ın hisse fiyatı haftayı yüzde 8'in üzerinde artışla tamamlarken, Qualcomm'un hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 243 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

AVRUPA'DA GÖZLER BOE'DE

İngiltere hariç Avrupa borsalarında düşüş yaşandı. Avrupa Merkez Bankası ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlar da sözlü yönlendirmeler sürüyor. Bu hafta piyasalar, İngiltere Merkez Bankası BoE'nin vereceği faiz kararına çevrildi.

İSTANBUL BORSASI REKORU GÖRDÜ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 3,64 artışla 10.276,88 puandan tamamladı. Borsa böylece tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gördü. Seviye 10.286,57 puana çıktı.