Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentiler yükselişe geçte. Amerika'da ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi risk iştahını azaltı. Avrupa'da ise aşırı sağ görüşün hakim olduğu partilerdeki yükseliş, yatırımcıların merceğinde.

İşsizlik oranının yükselmesine karşın tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması, sadece bir kez de olsa faiz indirimine gidilebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Fed'in politika faizini çarşamba günü sabit tutması bekleniyor.

Faiz kararının ardından politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerden alınancak sinyallere dikkat çeken analistler konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Fed'in haricinde Japonya Merkez Bankası BoJ da cuma günü faiz kararını açıklayacak.

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 3,5 azalışla 2 bin 294 dolardan tamamladı.Fed'in faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte analistler Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) altın alımını durdurmasıyla hızlandığına dikkat çekti.

AVRUPA

Avrupa borsalarında da geçen haftanın son işlem gününde negatif bir seyir hakimdi. Avrupa Parlamentosu seçimlere aşırı sağın damga vurması dikkati çekti.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla Macron'un partisine fark attı. Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oy oranla ikinci oldu.Bu gelişmeler analistlerce yakından takip ediliyor.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP seçimlerinin sonuçlarına göre merkezdeki gruplara daha büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

ASYA

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde yön arayışı öne çıkarken, Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha az daraldı.Analistler, cuma günü BoJ'ın faizi sabit bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.