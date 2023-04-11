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Uluslararası piyasalar ABD enflasyon verileri öncesi yön arayışında

Küresel piyasalar, yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor. İşte enflasyon rakamları öncesinde piyasalar yön arayışını sürdürüyor.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:31
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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Uluslararası piyasalar ABD enflasyon verileri öncesi yön arayışında
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Ülkede güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın 236 binle beklentilere paralel gelmesiyle Fed'in mayısta da faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in mayıs sonrasında izleyeceği politikalara ilişkin belirsizlikler güçlü kalmayı sürdürürken, cuma günü JP Morgan, Wells Fargo ve Citibank gibi bankalarla hızlanacak bilanço sezonunun söz konusu beklentilere ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 2'ye revize edildiğini bildirdi.

Bitcoin 10 ay aranın ardından tekrar 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı, Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 2.000 dolara yükseldi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma başlayan tatil, bugün itibarıyla sona erdi. Endeks vadeli kontratlar tatil sonrası yüzde 1'e yakın primli seyrediyor.

Asya'da Çin hariç pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken, bugün Çin'de açıklanan veriler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Buna göre, Çin'de TÜFE martta yıllık yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Analistler, özellikle ÜFE'deki gerilemenin dünyada talepte azalmaya işaret ettiğini, Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırdığını bildirdi.

Japonya'da ise ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasıyla pay piyasalarındaki yükseliş yüzde 1'i aştı.

Güney Kore'de merkez bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,40 üzerinde 5.092,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2757'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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